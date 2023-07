Charles Manson-tilhenger kan bli løslatt

Van Houten, som er i 70-årene, har sittet i fengsel i 53 år etter at hun ble dømt til livstid for å ha hjulpet Manson med å drepe Leno LaBianca og hans kone Rosemary i Los Angeles i 1969.

Fem ganger siden 2015 har Los Angeles' nemnd for prøveløslatelse anbefalt at hun kan løslates, men hver gang har Newsom og hans forgjenger Jerry Brown avvist anbefalingen.

Men i mai kom en ankedomstol til at hennes sterke anger, innsats for rehabilitering, realistiske framtidsplaner, støtte fra familie og gode oppførsel tilsier at hun burde kunne løslates.

Dermed innså Newsom at det er lite trolig at en anke fra hans side vil føre fram, og sier at han ikke vil be delstatens Høyesterett blokkere løslatelsen. Men han er skuffet.

– Over 50 år etter at Manson-sekten begikk disse brutale drapene, kjenner ofrenes familier ennå på virkningen, sier han.

Manson og hans tilhengere sto bak minst ni drap i Los Angeles-området i 1969, blant dem drapet på filmskuespilleren Sharon Tate, den gravide kona til regissøren Roman Polanski. Manson selv drepte ikke, men instruerte sine fanatiske tilhengere til å utføre drapene.

Han ble først dømt til døden, men straffen ble omgjort til livstid da dødsstraff ble avskaffet i California, og han døde i fengsel i 2017.