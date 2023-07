Erdogan: Putin besøker Tyrkia i august

– Neste måned skal Putin besøke Tyrkia, sa Erdogan på en pressekonferanse sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Det blir første gang Putin besøker Tyrkia siden den russiske invasjonen av Ukraina i februar i fjor. Erdogan sa han blant annet ville diskutere fangeutveksling med Putin.

For øvrig sa han at Ukraina fortjener å bli medlem av Nato, men samtidig oppfordret han Ukraina til å innlede forhandlinger med Russland.

– Det er ingen tvil om at Ukraina fortjener medlemskap i Nato, sa han og la til at «begge parter bør gjenoppta fredssamtaler».

På pressekonferansen etter samtalene med Zelenskyj sa Erdogan også at han håper avtalen om eksport av ukrainsk korn over Svartehavet kan forlenges utover 17. juli, og han understreket at han vil fortsette innsatsen for å stanse krigen og støtte gjenoppbyggingen av Ukraina.