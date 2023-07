Livstruende for åtteåring som ble skadd i skolepåkjørsel i London

En åtte år gammel jente døde etter påkjørselen torsdag, mens 16 andre, deriblant flere barn, ble skadd.

Fredag opplyser politiet at tilstanden er livstruende for et av de skadde barna, også det en åtte år gammel jente. Tilstanden beskrives også som kritisk for en kvinne i 40-årene.

Det var torsdag at en bil braste inn i skolebygning i Wimbledon i London. Bilføreren, en 46 år gammel kvinne, ble pågrepet på stedet og siktet for uaktsom kjøring og for å ha forvoldt en annens død.

Årsaken til påkjørselen er ikke gjort kjent, men politiet sier det ikke er snakk om en terrorhandling.