Flere hundreåringer i Italia enn noen gang

Nesten 22.000 personer i Italia var over 100 år gamle i januar i år, viser statistikken, og flesteparten av dem er kvinner. Det er tre ganger så mange personer over 100 enn det var på starten av århundret.

Det totale folketallet i Italia er i underkant av 60 millioner.

På den andre enden av skalaen viste tallene at fødselsraten har sunket til et historisk lavt nivå. I 2022 ble det født 393.000 italienere, det laveste antallet siden Italia ble samlet til ett rike for mer enn 150 år siden.

Gjennomsnittsalderen i Italia øker fortere enn i andre europeiske land – mellom 2020 og 2023 gikk den opp fra 45,7 år til 46,4 år.

Statistikkbyrået venter at antallet italienere over 80 år vil overstige 6 millioner i 2041.