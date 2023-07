Sverige skal arrangere konkurransen neste år som følge av Loreens seier i årets utgave i Liverpool. Hun vant med sangen «Tattoo». Det var Loreens andre seier i konkurransen da hun også vant i 2012.

Datoene for semifinalene blir 7. og 9. mai 2024, mens finalen blir 11. mai, skriver SVT.

Sverige har vært vertsland for Eurovision seks ganger tidligere, tre ganger i Stockholm, to ganger i Malmö og en gang i Göteborg. Flere byer viste interesse for å være vert for Eurovision neste år, deriblant Göteborg og Örnsköldsvik.

Forrige gang Eurovision ble arrangert i Malmö var i 2013, året etter at Loreen vant første gang.

– Siden Malmö arrangerte ESC i 2013 har byen fått en mer effektiv og bærekraftig flyt, samt flere og mer moderne møteplasser. De er også fast bestemt på å tilby enda mer enn de gjorde forrige gang til besøkende og innbyggerne for at de skal delta aktivt i festlighetene, sier Ebba Adielsson, ansvarlig for ESC 2024, i en pressemelding.

I 2024 er det 50 år siden ABBA vant Eurovision med sangen «Waterloo» – noe som også var Sveriges første seier i konkurransen. Det er ventet at Sverige som vertsnasjon kommer til å slå på stortrommen i forbindelse med jubileet.