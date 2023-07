Tysker frikjent for drap etter 13 år i fengsel

– Tiden er inne. Du har fått den rettslige kjennelsen du har ventet på i nesten 14 år, sa dommer Elisabeth Ehr til den nå 63 år gamle mannen i retten fredag.

Ehr sa også at mannen har krav på kompensasjon fra myndighetene for tiden han måtte tilbringe i fengsel.

Mannen ble dømt for det som i Tyskland har blitt kjent som «badekardrapet». Retten mente i sin tid at mannen hadde druknet en eldre kvinne i et badekar i leilighetsbygget der han jobbet som vaktmester.

Han har hele tiden hevdet sin uskyld og har i flere år kjempet for å få saken sin opp for retten på nytt. Det lyktes han med til slutt, og i denne omgang ble konklusjonen at kvinnen mest sannsynlig døde som følge av et uhell.