Stoltenberg: – Vi skal gjøre Ukraina sterkere

– Vi vil gjøre Ukraina sterkere og lage en visjon for fremtiden, sa Stoltenberg da han fredag hadde pressekonferanse i Brussel forkant av Nato-toppmøtet i Vilnius i neste uke.

Et viktig tema på møtet blir Natos forhold til Ukraina. Generalsekretæren sier at han forventer at allianselandene blir enige om tre punkter når det gjelder Ukraina.

– For det første vil vi bli enige om et flerårig program for å sikre full interoperabilitet mellom de ukrainske væpnede styrkene og Nato. For det andre vil vi oppgradere våre politiske bånd ved å opprette Nato-Ukraina-rådet, sier han.

Det siste punktet handler om at Nato-landene igjen vil understreke at Ukraina skal bli medlem av forsvarsalliansen på sikt.

– Og vi vil finne sammen om hvordan vi skal bringe Ukraina nærmere målet, sa Stoltenberg.