– Tyskland har ratifisert den konvensjonen, så dette er ikke et alternativ for oss, sa Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius etter et møte med sine østerrikske og sveitsiske kollegaer fredag.

– Når det gjelder de landene som ikke har signert konvensjonen – Kina, Russland, Ukraina og USA – så er det ikke opp til meg å kommentere hva de velger å gjøre, fortsatte han.

Torsdag meldte amerikanske medier at USAs president Joe Biden vil etterkomme Ukrainas forespørsel om å få klasebomber. En kunngjøring er ventet fredag, ifølge nyhetsbyrået AP.

Den internasjonale klasevåpenkonvensjonen forbyr all produksjon og bruk av slike våpen og trådte i kraft i 2010. Den er nå ratifisert av 110 land.

Klasevåpen er bomber, granater eller stridshoder som åpner seg i luften og kan slynge ut hundrevis av mindre sprengladninger over et stort område. Udetonerte sprengladninger kan bli liggende i mange år etter at krigshandlingene er over og rammer ofte sivile.