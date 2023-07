Sør-Korea: Fukushima-plan vil ha ubetydelige konsekvenser

Den sørkoreanske ministeren Bang Moon-kyu sier Japans planlagte utslipp av radioaktivt kjølevann fra Fukushima-kraftverket vil få ubetydelige konsekvenser for Sør-Korea. Foto: Lee Jin-man / AP / NTB Foto: NTB