DeSantis samler inn mye penger

Det gode resultatet tyder på at han har et grunnfjell av oppslutning til tross for en bare delvis vellykket start på valgkampen.

Men fortsatt viser meningsmålinger at han ligger langt bak tidligere president Donald Trump i kampen om å bli Republikanernes kandidat ved presidentvalget neste år.

Trumps valgkampstab opplyste onsdag at det var samlet inn 35 millioner dollar til hans valgkamp i perioden april til juni.

DeSantis har den siste tiden jobbet iherdig både med pengeinnsamling og valgkamparrangementer i delstater som holder primærvalg tidlig i valgsesongen.