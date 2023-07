Brannsesongen i Canada verste noensinne

– Det er ingen overdrivelse å si at brannsesongen i 2023 er og vil være rekord på mange måter, sier Michael Norton som er direktør i det canadiske skogvesenet.

Han sier at tørt og varmt vær samt tørke og utsikter til stigende temperaturer framover i hele landet betyr at det blir mer branner enn normalt også i juli og august.

Hittil i år har det vært 3412 skog- og krattbranner i Canada, langt flere enn gjennomsnittet på 2751. For tiden er det 639 aktive branner, hvorav 351 er ute av kontroll.

Røyklagt

De mange og omfattende brannene har ført til at store deler av landet samt østkysten av USA er blitt røyklagt.

Helseeksperter sier at røyken fra brannene kan gi helseproblemer for både canadiere og amerikanere, og det er kommet rapporter om at branner i Quebec-provinsen påvirker luftkvaliteten i Europa.

Brannene har lagt 8,8 millioner hektar land i aske, noe som er på størrelse med den amerikanske delstaten Virginia. Det er mer enn den tidligere rekorden for et helt år i 1989 og ti ganger så mye som gjennomsnittet halvveis i sesongen.

Norton sier også at over 155.000 mennesker har måttet evakueres, det høyeste tallet på 40 år, og at utgiftene til å bekjempe brannene er kommet opp i 1 milliard canadiske dollar.

Internasjonal innsats

Kampen mot brannene i Canada er blitt et internasjonalt foretakende, med over 3200 brannmannskaper som er kommet fra USA, Australia, Sør-Afrika, New Zealand, Chile, Costa Rica, Mexico, Spania, Portugal, Sør-Korea og EU for å bistå 3790 canadiske brannmenn og Canadas militære.

– Så mye branner det er i år, og det faktum at det ennå er tre måneder igjen av sesongen, gjør at det ikke er noe tvil hos meg om at det blir ny rekord i hva det koster å bekjempe brannene, sier Norton.