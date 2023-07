FNs generalsekretær ber igjen om multinasjonal styrke til Haiti

Guterres understreket at han ikke ber om en militær styrke eller en politisk delegasjon, men han appellerte til medlemmene av sikkerhetsrådet og andre land om å handle raskt for å sende en robust internasjonal styrke til Haiti.

Haitis myndigheter har bedt om en slik styrke siden oktober, og Guterres har lett etter et land som er villig til å lede styrken.

To åpenbare kandidater er Canada og USA, men begge har vegret seg. USAs utenriksminister Antony Blinken sa torsdag at USA er engasjert i å finne et land som er villig.

Guterres besøkte Haiti lørdag og fortalte journalistene at væpnede gjenger har kvelertak på befolkningen.

– Det haitiske folket er fanget i et levende mareritt. De humanitære forholdene er mer enn forferdelige, sa han.

FNs Haiti-utsending William O'Neill, som nettopp har rundet av en ti dager lang granskingsreise, sier det trengs mellom 1000 og 2000 politifolk med ekspertise i organisert bandekriminalitet og finansieringen av slik kriminalitet, samt i kidnappinger og arbeid i byer.