Legalisering av cannabis i Tyskland sparer staten for en milliard euro

De forventede innsparingene fordeles med 800 millioner euro på politiet, 220 millioner euro på rettsapparatet og 35 millioner på fengselsvesenet.

Den nye loven åpner for at personer over 18 år lovlig kan være i besittelse av opptil 25 gram cannabis, og at det vil være lovlig å ha opptil tre planter til privat bruk.

Cannabis vil ikke bli solgt i egne butikker slik som først planlagt, men skal bare dyrkes og selges i såkalte cannabisklubber. Der må man være medlem for å få kjøpt maksimalt 50 gram i måneden i nøytral innpakning.

Loven blir trolig endelig godkjent i regjeringen i august, og den vil deretter bli lagt fram for Forbundsdagen.