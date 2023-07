Guterres med krass kritikk av Israel-angrep

Guterres viser til at Israel angrep en tett befolket leir med fly, droner og store bakkestyrker. Tolv palestinere ble drept i angrepene og over 100 sivile ble såret.

– Bruk av flyangrep er inkonsistent med gjennomføring av politioperasjoner, sier Guterres, som kaller den israelske maktbruken overdrevet.

Guterres kritiserer også de israelske styrkene for å ha hindret hjelpearbeidere fra å evakuere sårede fra leiren mens angrepene pågikk.

– Israel må etterleve sine forpliktelser i henhold til internasjonal lov, vise tilbakeholdenhet og kun benytte proporsjonal makt, slår han fast.

– Som okkupantmakt har Israel et ansvar for å sikre at sivilbefolkningen beskyttes mot alle voldshandlinger, sier Guterres.