Serbia anklager Kosovo for etnisk rensing

– Ting er ute av kontroll. Det serbiske folk er trengt opp i et hjørne, sier Serbias president Aleksandar Vucic.

Nato har hatt en fredsstyrke i Kosovo siden 1999, og Vucic sier at han vil be om et møte med alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg i neste uke. Deretter vil Serbia formelt be om et hastemøte i Sikkerhetsrådet.

Dersom dette ikke gir resultater, kan Serbia ifølge Vucic innlede «aktiviteter», men han antyder ikke hva det kan være snakk om.

– Vi har ingen rett til å tillate flere pogromer, mer forfølgelse eller etnisk rensing av vårt folk, sier Vucic.