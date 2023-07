Han skal ha samtaler med Bulgarias statsminister Nikolai Denokov og utenriksminister Maria Gabriel. Plassen foran regjeringskvartalet og presidentkontoret i Sofia ble stengt for trafikk av sikkerhetsmessige årsaker.

Etter innledende møter sa han at de to landene er blitt enige om mer aktivt samarbeid i forsvarssektoren, og at han har invitert bulgarske myndigheter til å ta del i gjenoppbyggingen av Ukraina.

– Vi diskuterte den militære hjelpen Bulgaria gir til landet vårt. Vi regner med å fortsette samarbeidet som allerede har reddet mange liv, sa han på en pressekonferanse i Sofia.

Det er uklart om Zelenskyj også ville møte den bulgarske presidenten Rumen Radev mens han er i Sofia. Radev var tidligere jagerflypilot og sjef for Bulgarias flyvåpen, og regnes som prorussisk.

Radev avslo nylig Bulgarias deltakelse i et felles EU-initiativ for å levere ammunisjon til Ukraina.