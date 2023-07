Koreanske Asiana Airlines flight 214 hadde vært over ti timer i luften siden det lettet fra Incheon i Sør-Korea og skulle lande ved San Francisco internasjonale flyplass (SFO) 6. juli 2013.

Flyet skulle lande ved SFO 11.04 lokal tid. I cockpiten satt kaptein Lee Kang-kook, som fortsatt var under opplæring til flytypen, hans instruktør kaptein Lee Jeong-min og i tillegg satt en tredje pilot i klappsetet, Bong Dong-won. Han og en fjerde pilot, Lee Jong-joo hadde kontrollert flyet deler av den lange oversjøiske flyturen. Lee Jong-joo hvilte i ett av de ledige businessklasse-setene i kabinen.

Innflygningen som gikk galt

Selve avgangen fra Incheon og flyturen over Stillehavet gikk knirkefritt. Det var under innflygingen til SFO at problemene begynte å tårne seg opp for piloten.

Selv om han hadde nesten 10.000 flytimer under vingene, var kun 43 av dem på en Boeing 777-maskin. Han hadde heller aldri landet ved den svært trafikkerte SFO-flyplassen heller. Han var nervøs for landingen, som måtte gjøres visuelt, da rullebanens instrumentlandingssystem (ILS) var midlertidig ute av drift.

Pilotene fikk dermed ingen automatisk hjelp fra ILSen til å finne riktig glidebane for landing.

Den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) kunne senere konkludere, både basert på avhør med pilotene og informasjonen fra ferdskriveren og taleregistratoren, at pilotene slet med å finne riktig glidebane.

Flyet kom inn for høyt til rullebanen. I stedet for å avbryte landingen, med en såkalt go-around, så forsøkte pilotene å senke flyet ytterligere. Da de endelig kunne skimte rullebanen, var de på riktig høyde, men hadde mistet for mye fart.

Dermed falt flyet raskere nedover enn det gikk fremover og innen pilotene rakk å reagere, krasjlandet hjulene med diket som skiller enden av rullebane 28L og San Francisco-bukta.

Se video fra arkivet: Krasjet ble fanget på video

Krasjen

Haleseksjonen brakk av, sammen med en av motorene. Resten av flymaskinen stoppet først på venstre side av rullebanen etter å ha sklidd 330 grader, med åpne flammer bak seg. Overvåkningsbilder viser at en grå røyk omkranser flyet, før røyken så blir svart.

Inne i kabinen er situasjonen kaotisk. To av nødskliene hadde åpnet seg inne i flyet og klemte to av kabinpersonalet fast. Oksygenmasker og takpanel falt ned og hele kabinene ble fylt med støv.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Flyet nådde ikke rullebanen i tide og traff sjødiken på kanten av San Francisco-bukta, før haleseksjonen og den ene motoren brøt av. Flykroppen skled ut av rullebanen og stanset til venstre for rullebane 28L. Foto: NTSB

Kabinsjefen Lee yoon-hye, hadde jobbet i 18 år for flyselskapet og var svært erfaren. Hun satt fremst i flykroppen og ba en av de andre i kabinpersonalet om å sjekke om pilotene fortsatt var i live i cockpiten. Hun ønsket å evakuere flyet, men trengte klarsignal fra pilotene om at det var trygt. Pilotene ba henne vente med evakueringen. De ville høre med tårnet om hvordan skadene på flyet så ut utenfra.

Hun måtte be passasjerene om å holde seg fastspente. Kort tid senere så en av de andre av kabinansatte at det var flammer og røyk utenfor den fremre høyre siden av flyet. Han startet da evakuering på venstre side og de to fremste nødutgangene på flyets venstre side ble åpnet og nødskilene ble utløst 33 sekunder etter at flyet hadde krasjet.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Flyet tok etter hvert til å brenne og til tross for at kun to nødsklier ble utløst, klarte man å få ut alle passasjerene før flammene tok overhånd. Foto: Handout / Reuters

Evakueringen

Ti sekunder senere begynte de å evakuere passasjerene.

NTSBs rapport viste setekonfigurasjonen på flyet. Setene merket i sort viser de som omkom, de i rødt hardt skadde, gult lettere skader og hvitt de som slapp fysisk uskadd fra hendelsen. Foto: NTSB

Den fjerde piloten, han som ikke satt i cockpiten, fikk tak i en brannøks og fikk slått hull på en av nødskliene som hadde løst seg ut inne i flyet og dermed frigjort kollegaen sin. Kort tid senere brøt det ut brann i kabinen og han fikk et brannslukningsapparat for å slukke brannen.

Brannvesenet kom med kniver, slik at passasjerer som satt fanget i kabinen kunne kutte setebeltene. Flere kabinansatte ble sett mens de bar skadde passasjerer ut av flyet. Totalt var det 12 kabinansatte til å ta hånd om de 291 passasjerene. Kun fire av de 12 var selv uskadet etter krasjen.

– Hun var en helt. Denne lille jenta bar folk på ryggen. Hun løp over alt med tårer ned ansiktet. Selv om hun gråt var hun så rolig og hjalp folk, forklarte en av passasjerene.

Mens kabinpersonalet, med hjelp av brannvesenet, hjalp folk ut av flyet, så løp kabinsjefen inn og ut for å se om det var flere passasjerer igjen. Først senere oppdaget man at hun selv hadde brukket halebein.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Til tross for kaoset i kabinen, fikk kabinpersonalet ros for hvordan de håndterte situasjonen. De får nye av æren for at kun tre personer mistet livet som følge av krasjen. Foto: Handout / Reuters

Fant overlevende på rullebanen

Den kinesiske skoleeleven Ye Mengyuan (16) var en av de tre som mistet livet som følge av ulykken. Hun overlevde selve krasjen, men ble påkjørt av brannbilene som kom for å redde henne. Hun skulle til USA på sommerskole. Foto: Uncredited / AP

Bakerst i flyet hadde halepartiet falt av da flyet traff bakken. Fire kabinansatte som var fastspent bakerst var ikke gjort rede for. De hadde falt ut av flyet med halepartiet, men mirakuløst nok ble alle fire funnet i live ved rullebanen, dog hardt skadde.

Men ikke alle var like heldige. To 16 år gamle kinesiske skolejenter, som satt langt bak i flyet hadde ikke på seg setebeltet da flyet gikk inn for landing og ble kastet ut av flyet. Den ene døde øyeblikkelig, mens hun andre i kaoset ble påkjørt av redningsbilene som kom for å hjelpe etter at flyet var skumlagt. Rettsmedisinske undersøkelser bekreftet senere at hun fortsatt var i live da hun ble overkjørt, ikke bare én men to ganger.

En tredje jente, også hun 16 år fra Kina, døde noen dager senere på sykehus som følge av skadene hun pådro seg. hun hadde på seg setebeltet, men ble trolig truffet av døra bak i flyet da flyet traff bakken. I tillegg til de tre drepte, var 180 av de 307 om bord skadet.

NTSBs nedslående konklusjon

Kabinpersonalets heroiske innsats ble overskygget av pilotenes håndtering av landingen. NTSB konkluderte at både kapteinen under opptreningen og instruktøren ikke agerte riktig i møte med, for dem, relativt ukjente automatiserte løsninger på flytypen. Det ble også stilt spørsmålstegn ved opptreningen ved flyselskapet.

Selv om pilotinstruktøren hadde over 13.000 timer under vingene, hvorav rundt 3.000 av dem i en 777-maskin, så var det hans første tur som instruktør.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) fant ingen tekniske feil ved flyet eller deres instrumenter. Det ble derimot tidlig klart at det var den manglende kompetansen til pilotene, både kapteinen under opplæring og hans instruktør var blant de utslagsgivende faktorene for at flyet mistet kontrollen under innflygningen. Foto: Handout / Reuters

Det ble ikke funnet noen mekaniske eller elektriske feil ved selve flyet. Dette var den første ulykken med dødelig utfall for en Boeing 777–maskin. Flytypen hadde da vært i bruk i 18 år.

NTSB var heller ikke nådige i kritikken av brannmannskapet på flyplassen, som til tross for at de hadde oppdaget at det lå en livløs jente på bakken, ikke klarte å hindre at hun senere ble overkjørt etter at området ble skumlagt. De sjekket heller aldri om hun hadde puls og tok bare for gitt at hun hadde omkommet.

Brannvesenet i San Francisco ba senere om forlatelse til jentas familie.

Flyselskapet betalte ut erstatning til samtlige passasjerer og har gjort betydelige endringer i opplæring av piloter etter krasjen.

