EU: Årets junimåned er den varmeste som noen gang er registrert

Over hele Vest-Europa er det registrert varmerekorder i juni. Deler av Nord-Amerika, Asia og det østlige Australia var også betydelig varmere enn normalt, opplyser Copernicus-programmet i en pressemelding.

Vest i Australia, USA og Russland har det vært kjøligere enn normalt.

Også havoverflaten var varmere enn det som noen gang tidligere er registrert i junimåned, med usedvanlig høye temperaturer i Nord-Atlanteren, opplyser Copernicus.

– Disse høyst uvanlige forholdene i Nord-Atlanteren viser hvor komplekst systemet er. Det minner oss om hvor viktig det er å overvåke det globale klimaet i tilnærmet sanntid, sier direktør Carlo Buontempo i Copernicus' klimaendringstjeneste (C3S).

– Samspillet mellom lokale og globale variasjoner parallelt med klimatrendene er avgjørende for bedre risikohåndtering og for å skape en effektiv politikk for å tilpasse oss, sier Buontempo.