Torsdag sier Lukasjenko også at krigere fra Wagner-gruppen er på plass i de permanente leirene de har fått i Belarus. Han sier at tilbudet om å ha Wagner-soldater utplassert i landet står ved lag, og at han ikke tror de vil gripe til våpen mot Belarus.

Prigozjin fikk amnesti etter at han avbrøt opprøret og Wagner-gruppens marsj mot Russland for to uker siden. En av betingelsene var at han gikk i eksil i Belarus.

27. juni sa Lukasjenko, som er Vladimir Putins og Russlands nærmeste allierte, at Prigozjin var på plass i Belarus. Nå er altså beskjeden at Wagner-sjefen er tilbake i hjemlandet.

Se video: Rykteflom rundt Putin etter besøk av jente