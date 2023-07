AfD har 34 prosents støtte i Thüringen

Meningsmålingen kommer mens det er intens diskusjon om framveksten til ytre høyre den siste tiden, særlig i Tysklands østlige delstater, det vil si det tidligere kommunistiske DDR.

Partiet fikk valgt sin første distriktsadministrator i delstaten i juni, og søndag fikk partiet sin første ordfører i en liten by i nabodelstaten Sachsen-Anhalt.

34 prosents oppslutning for AfD i Thüringen er 9 prosentpoeng mer enn i MDRs måling måneden før.

De tre partiene som utgjør delstatens regjeringskoalisjon – venstrepartiet Die Linke, De Grønne og sosialdemokratene SPD, har omtrent samme oppslutning samlet – 35 prosent, ned 4 prosentpoeng.

Die Linke har 20 prosents oppslutning, SPD 10 prosent og De Grønne 5 prosent, så vidt over sperregrensa. Konservative CDU har 21 prosent, og høyreliberale FDP ville falt ut av delstatsforsamlingen med 4 prosent.

Bodo Ramelov, som er delstatsminister fra Die Linke, sier at AfD i Thüringen er i ferd med å utvikle seg til et moderne fascistisk parti, men han advarer mot å stigmatisere partiets velgere eller framstille AfDs oppslutning som kun et østtysk fenomen.