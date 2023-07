– Med hevet hode betaler jeg en utålelig høy personlig pris for mitt valg om å avverge en borgerkrig, sier Ami Eshed.

Den avtroppende politisjefen navngir ikke hvilke statsråder det er snakk om. Men Israels ytterliggående sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har gjentatte ganger krevd at politiet slår hardere til mot dem som i månedsvis har demonstrert mot regjeringens omstridte rettsreform.

Eshed sier i et TV-intervju at han ikke kan leve opp til forventningene til statsråder som ifølge ham har brutt alle regler ved å blande seg inn i politiets profesjonelle vurderinger og disposisjoner.

– Jeg kunne lett ha etterkommet forventningene ved å bruke urimelig mye makt, noe som hadde fylt akuttmottaket på sykehuset etter hver eneste demonstrasjon, sier Eshed i intervjuet.

– For første gang i løpet av de tre tiårene jeg har vært i tjeneste, er jeg stilt overfor en absurd realitet der det ikke forventes av meg at jeg opprettholder ro og orden, men det stikk motsatte, sier han.

– Jeg insisterte gang på gang under protestene i Tel Aviv at man under min kommando kunne bevise at det kunne gjøres annerledes. Det er mulig og nødvendig å tillate protester samtidig som det settes klare grenser i samsvar med loven, sier den avtroppende politisjefen.