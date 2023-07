Fire pågrepet i Hongkong, anklaget for å hjelpe demokratiforkjempere i eksil

Pågripelsene kommer to dager etter at myndighetene i Hongkong utlovet milliondusører for åtte ledende demokratiaktivister som lever i eksil.

De åtte, blant dem politikere og en fagforeningsleder, anklages for ulike brudd på sikkerhetsloven.

De fire som ble pågrepet onsdag, anklages for å ha drevet selskap, medieplattformer og mobilapper «for å støtte mennesker som har flyktet til utlandet og som fortsatt engasjerer seg i aktiviteter som truer den nasjonale sikkerheten», heter det i en uttalelse fra politiet i Hongkong.