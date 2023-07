Nedgang på Oslo Børs onsdag

Tungvekterne Equinor, Aker BP og DNB var dagens mest omsatte onsdag. Førstnevnte sank med 1,52 prosent, Aker BP endte opp 0,57 prosent, mens DNB gikk ned 0,35 prosent.

I en børsmelding kom det fram at Aker hadde en produksjon på 480.700 fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal i 2023. Det er ny kvartalsrekord for selskapet.

Hydro og Mowi runder av dagens topp fem, og gikk henholdsvis ned 1,23 prosent og 1,47 prosent.

Oljeprisen steg med 0,39 dollar siden stenging tirsdag, og ett fat nordsjøolje omsettes for 76,33 dollar ved stengetid på Oslo Børs.

I likhet med Oslo Børs har også de store europeiske børsene gått ned onsdag. I Tyskland noterte DAX 30 seg for en nedgang på 0,67 prosent, mens FTSE 100 i London gikk ned 0,91 prosent. I Paris gikk CAC 40 ned 0,93 prosent.