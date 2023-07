IAEA har imidlertid bedt om større tilgang til anlegget og området rundt for å se om det er lagt ut miner eller andre sprengladninger der.

– Det er særlig avgjørende med tilgang til takene på reaktor tre og fire, samt tilgang til deler av turbinhallene og enkelte deler av kjølesystemet ved anlegget, heter det i en kunngjøring fra IAEA.

Ukraina hevdet tirsdag at russiske styrker har plassert sprengstoff på reaktortakene, mens Russland anklager Ukraina for å planlegge et angrep mot kraftverket.