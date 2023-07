Den gjennomsnittlige temperaturen i verden var tirsdag 17,18 grader, og dette var 0,17 grader varmere enn dagen før, viser tall fra det amerikanske senteret for miljøprognoser (NCEP).

Dataene fra NCEP er analysert av University of Maine, som benytter en klimakalkulator basert på satellittdata og datasimulering for å beregne gjennomsnittstemperaturen.

Forskerne der spår at onsdag trolig vil bli enda varmere.

Klimaendringer og El Niño

Gjennomsnittstemperaturen i verden varierer vanligvis mellom 12 og i underkant av 17 grader året rundt.

I årene 1979 til 2000 lå gjennomsnittstemperaturen i juli måned på rundt 16,2 grader. Før årets varmerekord var den forrige juli-rekorden 16,92 grader og ble satt 24. juli i fjor.

Forskere mener menneskeskapte klimaendringer, kombinert med det naturlige værfenomenet El Niño, har skylden for de høye temperaturene. I juni fastslo forskere i NOAA at en ny El Niño har oppstått.

NCEP tilhører det vitenskapelige direktoratet USAs nasjonale værtjeneste, som igjen er underlagt etaten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Lengre perspektiv

NOAA benytter ikke analyser som dette som utgangspunkt når de måler klimaendringer, men vil vurdere dem når de selv foretar sine offisielle beregninger, opplyser Deke Arndt. Han leder National Center for Environmental Information, som er underlagt NOAA.

– Forskere generelt benytter et mye lengre perspektiv – måneder, år og tiår – for å måle jordas oppvarming. Denne foreløpige rekorden for verdens varmeste dag bygger på data som bare går tilbake til 1979, da man begynte med satellittmålinger. NOAAs data går tilbake til 1880, sier Arndt.