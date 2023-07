Det skriver Sydsvenskan.

Under aksjonen 19. juni blokkerte Thunberg og andre aktivister tankbiler for å hindre dem i å kjøre ut av havnen.

– Vi tar tilbake fremtiden

20 år gamle Thunberg har blitt verdenskjent for sitt klimaengasjement. I 2019 ble hun utnevnt til «Person of the Year» av Time magazine.

I ett Instagram-innlegg i forbindelse med aksjonen 19. juni, skrev hun til sine over 14 millioner følgere:

– Vi valgte å ikke være passive tilskuere, men i stedet hindre fossilbrenselets infrastruktur. Vi tar tilbake framtiden.

Rettsmøte i slutten av juli

Flere politipatruljer kom til stedet da aktivistene sperret trafikken. Noen av aktivistene ble løftet bort, blant dem Thunberg.

Ifølge tiltalen unnlot Thunberg å forlate stedet da politiet ga ordre om det.

Thunberg kommer til å kalles inn til et rettsmøte i Malmö tingrett som foreløpig er berammet til slutten av juli, skriver Sydsvenskan.