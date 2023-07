23-åring dømt for kjøpesenterdrapene i København

Mannen skal med det plasseres på en toppsikret psykiatrisk avdeling på ubestemt tid, har retten i København bestemt. Dommen er i tråd med påstanden aktoratet la ned.

Retten fant ham skyldig i alle de elleve tiltalepunktene mot ham. Ifølge dommen pekte bevisene mot at skytingen på kjøpesenteret var nøye planlagt, skriver dansk TV2.

Det er særlig flere håndskrevne notat som ble funnet i 23-åringens hjem etter skytingen, som legges til grunn for dette.

Tre drept

Tre personer ble drept i skyteepisoden på kjøpesenteret Field's på Amager i København 3. juli i fjor. De drepte var en gutt og en jente på 17 år og en 46 år gammel mann.

Flere andre ble skutt og såret og andre kom til skade i forbindelse med skytingen. Til sammen omtalte tiltalen mot mannen 23 ofre, skriver Danmarks Radio.

23-åringen var tiltalt for drap og drapsforsøk. Han var i besittelse av et gevær, ammunisjon og en kniv da han ble pågrepet. Påtalemyndigheten anser ikke masseskytingen som noe terrorangrep.

– Husker ikke

Mannen har erkjent de faktiske forhold, men nekter straffskyld og hevder han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Ifølge mannens forsvarer, Luise Høj, husker han ikke hva som skjedde da han avfyrte skudd inne på kjøpesenteret.

Hun argumenterte i retten for at det var tilstrekkelig med innleggelse på vanlig, lukket psykiatrisk avdeling for mannen.

Den toppsikrede psykiatriske avdelingen mannen skal plasseres på, kalles Sikringen på folkemunne, og minner mer om et fengsel med veldig høy sikkerhet, bedre bemanning og mulighet for flere tvangsinngrep enn ved en vanlig psykiatrisk avdeling.

Høj sier at 23-åringen nå skal vurdere om han vil anke dommen. Han har to uker på seg til å ta en avgjørelse.

– Vi ønsker å lese dommen før vi tar stilling til en eventuell anke, sier advokat Luise Høj.