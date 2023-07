78-åringen har blitt dømt for en rekke lovbrudd knyttet til angivelig oppvigleri, valgfusk og korrupsjon siden hun ble pågrepet av militærjuntaen under kuppet mot hennes lovlig valgte regjering i 2021.

Onsdag startet øverste rettsinstans behandlingen av ankene mot Suu Kyis domfellelse for brudd på hemmelighetsloven og for valgfusk. Kilden som er kjent med saken, sier at det kan ta opptil to måneder før det kommer en kjennelse fra retten.

Suu Kyi var ikke selv til stede i retten onsdag, men advokatene hennes argumenterte mot domfellelsene i de to sakene.

Reuters har ikke fått bekreftet ankebehandlingen fra militærjuntaen.

Juntaen insisterer på at rettsvesenet i landet er uavhengig, men Suu Kyis allierte og vestlige myndigheter har fordømt fengslingen av henne som et forsøk på å hindre at den populære tidligere lederen kommer tilbake til politikken.