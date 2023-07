Folk flykter fra Zaporizjzja etter meldinger om mulig angrep

Russland og Ukraina anklager hverandre for å planlegge angrep mot atomkraftverket i den ukrainske byen Zaporizjzja.

Det har ført til at mennesker har begynt å flykte fra området rundt atomkraftverket, skriver Sky News. De melder at det skal være lange køer ved grenseovergangen mellom Ukraina og Moldova.

Russland har anklaget Ukraina for å selv planlegge et angrep mot atomkraftverket i Zaporizjzja.

– Når Russland anklager Ukraina for å planlegge noe, er det ofte et tegn på at de er i ferd med å gjøre det selv. Det så vi med Kakhovka-demningen, sier utenriksredaktør Dominic Waghorn i Sky News.