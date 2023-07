USAs finansminister til Kina for å bedre forholdet

Etter at Kina brått innførte eksportrestriksjoner på enkelte metaller mandag, forventer amerikanske tjenestemenn en åpenhjertig diskusjon under Yellens besøk. Finansministeren skal være i Kina fra torsdag til søndag.

I tillegg til eksportkontroll for enkelte produkter med gallium og germanium – metaller som brukes i halvledere – har Kina innført en ny kontraspionasjelov som anses å kunne ramme amerikanske bedrifter.

Det er ikke ventet noe gjennombrudd under Yellens besøk, men hun vil forsøke å åpne nye linjer for kommunikasjon og samarbeid i økonomiske spørsmål. Ministeren vil også understreke konsekvensene av å gi militær hjelp til Russland, sier tjenestemennene.

På kinesisk hold er man bekymret for president Joe Bidens planer om å begrense amerikanske bedrifters investeringer i Kina og det kineserne ser som et forsøk på å koble de to økonomiene fra hverandre.