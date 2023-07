Israel sier militæraksjonen i Jenin offisielt er avsluttet

Brigader Daniel Hagar sier onsdag morgen at alle målene for aksjonen er oppnådd.

De siste dagenes militæroperasjon er blitt fordømt av palestinske Hamas, som kontrollerer den beleirede Gazastripen. Gruppen skjøt fem raketter inn i det sørlige Israel natt til onsdag, skriver Jerusalem Post.

– Israel feilet og ble nedkjempet i Jenin, sier sjefen for Hamas' politiske avdeling, Ismail Haniyeh, i en uttalelse etter at aksjonen er over.

– Ikke et engangstilfelle

Militæraksjonen er den mest omfattende Israel har gjennomført på Vestbredden på 20 år. Tolv palestinere, blant dem fem militante, er drepte. På israelsk side har en soldat blitt drept.

Tirsdag kveld besøkte statsminister Benjamin Netanyahu en israelsk militærbase i utkanten av Jenin. Der sa han at angrepet var rettet mot mennesker «som vil utslette Israel».

– Og jeg kan si at vår omfattende operasjon i Jenin ikke er et engangstilfelle. Vi vil fortsette så lenge det er nødvendig for å få slutt på terrorisme. Vi vil ikke la Jenin igjen bli et tilfluktssted for terrorisme, sa han.

FN bekymret

Netanyahu hevdet også at de israelske soldatene sørget for at det ble gjort «minst mulig skade på sivile». FN deler ikke den oppfatningen.

– Vi er bekymret over omfanget av luft- og bakkeoperasjoner som finner sted i Jenin på den okkuperte Vestbredden, og luftangrep som treffer en tett befolket flyktningleir, sier talsperson Vanessa Huguenin ved FNs nødhjelpskontor (OCHA).

– Førstehjelpspersonell har blitt forhindret av israelske styrker fra å komme inn i Jenin-leiren for å behandle kritisk sårede, sa en talsperson for Verdens helseorganisasjon (WHO), Christian Lindmeier, tirsdag.

Flere tusen flyktet

Jenin-leiren huser nærmere 18.000 palestinere på under en halv kvadratkilometer. Palestinas røde halvmåne har evakuert tusenvis av livredde innbyggere fra kamphandlingene.

Jenins ordfører Nidal Al-Obeidi har opplyst at rundt 4000 palestinere har flyktet fra leiren og søkt tilflukt hos slektninger eller i skoler og andre offentlige bygninger.

De israelske soldatene møtte kraftig væpnet motstand fra militante palestinere da de i morgentimene mandag rykket inn i de trange gatene med pansrede bulldosere, okkuperte hus og plasserte skarpskyttere på tak.

Israel gjennomførte også minst 20 angrep med fly og droner, og både vann- og elektrisitetsforsyningen i leiren ble ødelagt.

Selvstyre

Jenin ligger i et område der palestinerne skal ha sivilt og sikkerhetsmessig selvstyre i henhold Oslo-avtalen fra 1993 mellom Israel og palestinerne. Israelske soldater gjennomfører likevel regelmessige angrep også i disse områdene.

Palestinas president Mahmoud Abbas omtaler angrepet på flyktningleiren som en «krigsforbrytelse» og har varslet at alt sikkerhetssamarbeid med Israel inntil videre er frosset.

FNs spesialkoordinator Tor Wennesland har kalt det israelske angrepet mot Jenin «en farlig opptrapping» og FNs generalsekretær António Guterres krever at folkeretten respekteres.

Over 140 palestinere er drept i israelske angrep på den okkuperte Vestbredden hittil i år. 24 israelere og to utenlandske statsborgere er på samme tid drept i palestinske angrep.