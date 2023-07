Mishandlet elefant lykkelig tilbake i Thailand

Thailand ga elefanten Sak Surin som gave til Sri Lanka for over 20 år siden, men da det ble kjent at den trolig ble mishandlet og ikke hadde det bra, ba Thailand om å få den tilbake.

Elefanten vendte derfor nylig hjem igjen der han nå får medisinsk behandling.

Et team på seks personer, to veterinærer og fire profesjonelle elefanttrenere, fulgte Sak Surin på flyturen fra Colombo på Sri Lanka til Chiang Mai-provinsen nord i Thailand.

Tilvendt bur

En spesiell konteiner ble bygget for det 275 centimeter høye og 4 tonns tunge dyret. På forhånd hadde elefanttrenere vennet dyret til å bli satt i bur, slik at han ikke skulle få panikk under den nærmere seks timer lange flyturen hjem.

Treningen hadde åpenbart virket, for videoklipp viste at Sak Surin så rolig og fattet ut ved ankomst.

Man kunne høre det store pattedyret blåse i snabelen da han ble ført over på en lastebil for å transporteres det siste stykket til det statlige Thai Elephant Conservation Centre i Lampang-provinsen, der han må være i karantene i 30 dager mens han får nødvendig behandling og oppfølging.

Elefanteventyret har ikke vært gratis: Thailand har til nå brukt nærmere 540.000 dollar på å få dyret hjem.

En gave til Sri Lanka

Elefanten ble sendt til Sri Lanka i 2001 da han var rundt 10 år gammel. Han ble gitt som gave fra den thailandske kongefamilien. Oppgaven hans skulle være å frakte religiøse relikvier, og han ble derfor plassert i et buddhistisk tempel. Thailand ga også to andre elefanter til Sri Lanka.

I 2020 hevdet en srilankisk gruppe som jobber for dyrs rettigheter, Rally for Animal Rights and Environment group, at Sak Surin var ved dårlig helse på grunn av årevis med hardt arbeid og mishandling. De mente at han trengte akutt medisinsk behandling og krevde at myndighetene grep inn.

Men myndighetene så ikke ut til å ta spørsmålet alvorlig, og gruppen ba derfor thailandske myndigheter om å ta affære. Thailand undersøkte saken og kom til samme konklusjonen: Elefanten var ikke ved god helse og hadde dårlige levevilkår.

Verkebyller

Sak Surin var både undervektig, hadde ru hud og verkebyller på begge hofter, tynne fotputer og en stivt venstre forbein, som gjorde det vanskelig for ham å gå og stå.

Han ble derfor etter hvert flyttet fra det buddhistiske tempelet til Sri Lankas nasjonale zoologiske hage for foreløpig behandling. Sak Surin var derfor i bedre form før han ble sendt ut på den lange flyturen.

Sri Lankas statsminister Dinesh Gunawardena har i ettertid beklaget overfor Thailand at elefanten ikke var blitt behandlet bedre.

Skal sjekke andre elefanter

Thailand har av bevaringshensyn sluttet å eksportere elefanter, men det befinner seg stadig et ukjent antall thailandske elefanter i utlandet.

Miljøminister Varawut Silpa-archa har nå lovet at myndighetene skal kartlegge helsetilstanden til elefanter som har endt opp i fremmede land.