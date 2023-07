Den britiske regjeringen avviser at den vil skrote viktig klimaløfte

The Guardian meldte tirsdag at regjeringen jobber med planer om å skrote klimaløftet, et av deres viktigste, og viste til et lekket notat til statsråder som ble gitt til landets utenriksdepartement.

– Påstander om at det internasjonale klimafinansieringsløftet blir droppet er usanne, sier en talsperson for den britiske regjeringen til Reuters.

– Som statsministeren fortalte på Cop 27 (klimatoppmøte, red.anm.), er regjeringen stadig forpliktet til å brukte 11,6 milliarder pund på internasjonal klimafinansiering, og vi kommer til å oppfylle det løftet. 11,6 milliarder pund tilsvarer 157 milliarder kroner etter dagens kurs.