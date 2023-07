Rakettangrep fra Gaza mens israelske styrker trekker seg ut fra Jenin

Kilder i den israelske hæren opplyser til nyhetsbyråene Reuters og AP at tilbaketrekningen har begynt. DPA skriver at de får bekreftet av det israelske forsvaret at de første soldatene har forlatt Jenin tirsdag kveld.

Samtidig meldte palestinerne om et nytt luftangrep i Jenin som skal ha krevd minst ett menneskeliv. Det israelske forsvaret meldte like etter midnatt natt til onsdag at en soldat har blitt skutt og drept i kampene.

Noen timer tidligere ble det meldt om kamper i nærheten av flyktningleirens offentlige sykehus. Ifølge det palestinske helsedepartementet ble tre personer såret.

Raketter fra Gaza

Grytidlig onsdag meldte israelske myndigheter om et luftangrep fra Gaza.

– Fem raketter ble skutt opp fra Gazastripen og mot israelsk territorium. IDFs luftforsvar fanget opp alle rakettene, skriver forsvaret i en uttalelse. Ingen palestinske fraksjoner har tatt på seg ansvaret.

Uttrekkingen kom timer etter at en palestiner kjørte inn på et tettpakket busstopp i Tel Aviv og angrep folk med kniv.

Åtte ble skadd, blant dem en gravid kvinne som skal ha mistet barnet. Angriperen ble drept av en væpnet sivil person på stedet. Hamas har tatt på seg ansvaret for angrepet, og sier at det er hevn for Israels aksjon mot Jenin.

Største aksjon på mer enn 20 år

Tidligere tirsdag antydet Israels statsminister Benjamin Netanyahu at aksjonen, som ifølge ham var nødvendig for å få slutt på «terrorisme», nærmet seg slutten.

Minst 13 palestinere er drept i det som er en av de mest omfattende militæraksjonene på Vestbredden på 20 år. Over 100 er såret, og flere tusen har flyktet fra den tett befolkede leiren.

Det palestinske utenriksdepartementet har beskrevet aksjonen som en «åpen krig mot Jenins folk». FN har fordømt volden i Tel Aviv og Jenin.

– Drepingen, lemlestingen og ødeleggelsen av eiendom må stanse, sa FNs menneskerettssjef Volker Türk.