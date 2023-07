FN: Kraftig økning i sult i Tigray

Rundt 8,8 millioner mennesker i den urolige Tigray-provinsen i Nord-Etiopia trenger nå matvarehjelp, ifølge en rapport fra FNs nødhjelpskontor (OCHA). Samtidig lider millioner av mennesker i landets tørkerammede regioner i sør.

Verdens matvareprogram (WFP) og USAs største hjelpeorganisasjon USAID stanset i juni matvarehjelpen til Etiopia, som er Afrikas nest mest folkerike land. Beslutningen begrunnes med omfattende plyndring som har ført til at forsyningene havner på lokale markeder og ikke hos dem som trenger maten mest.

Over 5 millioner av Tigrays 6 millioner innbyggere har akutt behov for humanitær hjelp etter at en to år lang krig ble avsluttet med en våpenhvile i november i fjor.

Antallet mennesker som blir innlagt med akutt underernæring i Tigray, økte med 196 prosent mellom april i fjor og april i år. Men økningen kan delvis skyldes bedre tilgang på helsehjelp, ifølge OCHA.

– I Tigray er det en bekymring for at matusikkerheten blant sårbare mennesker blir enda verre etter stansen i matvarehjelpen, heter det i rapporten, som understreker at antallet underernærte mennesker allerede er negativt påvirket av stansen.

Antallet mennesker innlagt med alvorlig underernæring mellom januar og april i år økte med 15 prosent i hele Etiopia, sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge OCHA.