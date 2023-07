Mandag fikk USAs ambassadør besøke Gershkovich i fengselet. Tirsdag ble Kremls talsperson spurt om dette kunne være opptakten til en avtale om å løslate journalisten i bytte mot russiske Vladimir Dunaev, som sitter fengslet i USA.

– Vi har sagt at det har vært en viss kontakt om dette temaet, men vi ønsker ikke å diskutere disse offentlig, svarte talsperson Dmitrij Peskov uten å gå inn på noen nærmere detaljer.

Gershkovich ble pågrepet i mars og anklages for spionasje, noe både han og arbeidsgiveren Wall Street Journal avviser. Amerikanske myndigheter mener anklagene er fabrikkert. Dunaev er siktet for nettkriminalitet.

De to landene har tidligere utvekslet fanger ved flere anledninger, men russerne har sagt at dette ikke er aktuelt før saken mot Gershkovich er avgjort. Det er foreløpig ikke satt noen dato for rettssaken.