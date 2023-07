Sinnene koker i Sør-Afrika på grunn av brutal politivold-video

Videoen av hendelsen som skjedde i helgen viser at en mann blir dratt over en vei og sparket, før han blir trampet på inntil han tilsynelatende mister bevisstheten og blir liggende livløs på bakken.

Politibetjentene var del av et sikkerhetsteam som beskyttet visepresident Paul Mashatile, sier kontoret hans i en uttalelse tirsdag. Hendelsen skjedde i Johannesburg, og Mashatiles kontor legger til at visepresidenten avskyr all unødvendig bruk av makt, særlig mot ubevæpnede sivile.

På videoen ser det også ut som om politibetjentene sparker en annen mann, som holder hendene over hodet for å beskytte seg selv. Også en tredje mann kan ses i videoen, men det er uklart om også han ble utsatt for vold.

Videoen, som ble filmet av en person i en annen bil som postet den på Twitter, har vakt stor oppsikt i Sør-Afrika. Politivold er ikke uvanlig i landet. Det mest kjente tilfellet var i 2012, da 34 gruvearbeidere ble drept da politiet skjøt mot dem under en streikeaksjon.