FN: Hjelpearbeidere får ikke adgang til sårede i Jenin

Palestinske myndigheter opplyser at ti mennesker er drept og over 100 såret i det israelske angrepet, og ifølge OCHA er tre av de drepte mindreårige.

– Vi er bekymret over omfanget av luft- og bakkeoperasjoner som finner sted i Jenin på den okkuperte Vestbredden, og luftangrep som treffer en tett befolket flyktningleir, sa OCHAs talsperson Vanessa Huguenin.

Ifølge henne er tre av de ti drepte mindreårige. Det palestinske helsedepartementet opplyste sent mandag kveld at det var en 16-åring og to 17-åringer blant de drepte.

– Førstehjelpspersonell har blitt forhindret av israelske styrker fra å komme inn i Jenin-leiren for å behandle kritisk sårede, sier en talsperson for Verdens helseorganisasjon (WHO), Christian Lindmeier.

Over 140 palestinere er drept i israelske angrep på den okkuperte Vestbredden hittil i år. 24 israelere og to utenlandske statsborgere er på samme tid drept i palestinske angrep.