– Jeg er beæret av de Nato-alliertes beslutning om å forlenge min periode som generalsekretær til 1. oktober 2024, skriver Stoltenberg på Twitter. Den inneværende perioden hans utløper 1. oktober i år.

– Båndet mellom Europa og Nord-Amerika har sikret vår frihet og sikkerhet i nesten 75 år, og i en farligere verden er alliansen vår viktigere enn noen gang, skriver han videre.

Alliansen sier at tirsdagens enighet om å forlenge Stoltenbergs mandat, skal godkjennes av medlemslandenes ledere på toppmøtet i Vilnius i begynnelsen av neste uke.

Stoltenberg overtok som generalsekretær i 2014 og fikk den gang Russlands annektering av ukrainske Krim rett i fanget som fersk Nato-sjef. I etterkant er perioden hans blitt forlenget tre ganger, sist i 2022.

Droppet Norges Bank

I februar i fjor ble Stoltenberg utnevnt til ny sentralbanksjef i Norge. Noen uker senere gikk Russland til angrep på Ukraina. Det gikk ikke lang tid før Stoltenberg sa fra seg jobben og takket ja til ett år ekstra som generalsekretær i Nato.

Stoltenberg har flere ganger gjort det klart at han ikke ønsker en ny periode, men en sentralt plassert kilde i Nato har tidligere sagt til NTB at det kan bli aktuelt med en kortere forlengelse.

Fant ingen arvtaker

Nato-landene har i løpet av våren og forsommeren ikke klart å utpeke Stoltenbergs arvtaker. Flere kjente navn har blitt trukket fram som aktuelle kandidater, blant dem Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Frederiksen har i ettertid gått ut og støttet en forlengelse for Nato-sjefen. Det samme har Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius. Nylig ble det kjent at også Joe Biden ønsket å beholde Stoltenberg i Brussel en stund til.

– Bra og betryggende

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.h.) er fornøyd med at Jens Stoltenberg fortsetter som Natos generalsekretær i ett år til. Foto: Heiko Junge / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det er viktig at det ble avklart at Jens Stoltenberg fortsetter som Natos generalsekretær til oktober 2024.

– Det er bra, viktig og betryggende at Jens Stoltenberg har sagt ja til å forlenge perioden som Natos generalsekretær med ett år. Det er også viktig at dette nå ble avklart før toppmøtet i Vilnius neste uke, sier Støre til NTB.

Han legger til at det er uttrykk for den høye tilliten han har blant medlemslandene at han ble bedt om å fortsette.

– Samholdet og enigheten i Nato er spesielt avgjørende i en urolig tid med krig i Europa, sier Støre.

Søreide: – En klok beslutning

– Forlengelsen er en anerkjennelse av Stoltenbergs lederskap, og er en klok beslutning, sier tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Jens Stoltenberg gjør en svært solid jobb som generalsekretær i Nato, og bidrar vesentlig til samholdet i alliansen og til de nødvendige reformene Nato gjennomfører. Dette er svært viktig i den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen vi befinner oss i. Forlengelsen er en anerkjennelse av Stoltenbergs lederskap, og er en klok beslutning, sier hun.

Høyre-toppen viser til at Stoltenberg tidligere har gitt uttrykk for at han ønsker å komme hjem, men likevel er villig til å ta på seg ansvaret i ett år til.

– Det står det respekt av. Nato-landene må likevel nå innstille seg på at det må gjøres et grundig arbeid framover for å finne Stoltenbergs erstatter, sier hun.

Hyllest fra Ukraina

Ukraina hyller Jens Stoltenbergs «sterke lederskap» i Nato og gleder seg over at han fortsetter.

– Utmerkede nyheter om forlengelsen av Jens Stoltenbergs mandat som generalsekretær i Nato, skriver Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba i sosiale medier.

– Tøffe tider krever sterk ledelse. Jens Stoltenberg har demonstrert nettopp dette. Jeg ser fram til å utvide vårt samarbeid ytterligere, skriver han.