Ulykken skjedde 2. juni, nær en togstasjon omtrent 22 mil sørvest for Kolkata. Et passasjertog kjørte inn i et godstog, før det sporet av og traff et annet motgående tog.

Nå har indiske myndigheter gransket ulykken. De slår fast at den skyldes en signalfeil som oppsto da det ble utført arbeid på jernbanen.

Servicearbeidere prøvde å fikse gjentatte feil på signalsystemet som togene benytter seg av, men arbeidsfeil førte til at systemet sluttet å fungere.

Granskningen fastslår videre at det skjedde en rekke glipper på flere nivåer i det statlige jernbaneselskapet. Blant annet ble ikke standardprosedyrer fulgt under arbeidet på jernbanen.

Feilarbeidet førte til at passasjertoget ble dirigert mot godstoget, ifølge undersøkelsen.

280 mennesker døde i ulykken, som var den verste i India på mange år. Mer enn 1000 mennesker ble skadd.