Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) legger denne uka fram en rapport som etter alt å dømme vil konkludere med at det er forsvarlig å slippe det radioaktive kjølevannet ut i havet.

IAEA-sjef Rafael Grossi innledet tirsdag et fire dager langt besøk i landet og vil selv presentere rapporten for statsminister Fumio Kishida.

De tre reaktorkjernene ved Fukushima-kraftverket smeltet ned etter at anlegget ble rammet av en voldsom tsunami forårsaket av jordskjelv i mars 2011.

Sterke protester

Over 1 million tonn radioaktivt kjølevann er siden samlet opp i 1000 store tanker, men disse er nå i ferd med å bli fulle.

Regjeringen la i 2021 fram en plan om å tømme det radioaktive kjølevannet ut i havet, til sterke protester fra fiskere, miljøvernere og naboland som Kina.

Tonnevis med kjølevann blir daglig pumpet opp og filtrert ved kraftverket, men det radioaktive stoffet tritium lar seg ikke filtrere bort.

Forsvarlig

Tritium er ifølge eksperter kun farlig for mennesker i store doser, og IAEA har derfor tidligere ment at det vil være forsvarlig å slippe det fortynnet ut i havet over en periode på mellom 30 og 40 år.

Dette ventes også å være konklusjonen i rapporten Grossi har i kofferten. Onsdag skal IAEA-sjefe selv besøke det ødelagte atomkraftverket.

Etter besøket i Japan skal Grossi videre til Sør-Korea, New Zealand og Cookøyene, angivelig i et forsøk på å overbevise dem om at kjølevannet fra Fukushima-anlegget ikke vil utgjøre noen miljørisiko.