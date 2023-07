USA: Fengslet journalist i Russland er ved god helse

USAs ambassadør Lynne Tracy møtte Gershkovich i Lefortovo-fengselet, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Møtet er første gang amerikanske tjenestepersoner har fått konsulær tilgang siden midten av april.

– Ambassadør Tracy opplyser at Gershkovich er ved god helse og at han holder seg sterk, trass omstendighetene han er i. Vi forventer at russiske myndigheter tilbyr fortsatt konsulær tilgang, heter det i en uttalelse.

En russisk dommer avviste i slutten av juni en forespørsel om at Gershkovich får løslates i påvente av rettssaken. Tracy anklaget etter avgjørelsen Russland for «fiendtlig diplomati».

Russland hevder at Gershkovich ble tatt på fersken mens han forsøkte å tilegne seg forsvarshemmeligheter da han var i Jekaterinburg, men har ikke lagt fram bevis for anklagene. Gershkovichs arbeidsgiver Wall Street Journal avviser anklagene, og USA kaller dem fabrikkerte.

USA ber om at både Gershkovich og Paul Whelan, en tidligere marinesoldat som soner en dom på 16 år i straffekoloni for spionasje, løslates. De anser også dommen mot Whelan som grunnløs.

De to landene har gjort fangeutvekslinger, sist i fjor da den amerikanske basketstjerna Brittney Griner ble utlevert i bytte mot den russiske våpenhandleren Viktor Bout. Griner var dømt til ni års fengsel for narkotikasmugling etter å ha blitt pågrepet med cannabisolje til e-sigaretter i bagasjen.

Russland sier det ikke kan være noen fangeutveksling for Gershkovich før rettssaken mot ham er avgjort. Det er ikke satt noen dato for saken.