Hedenstad Christiansen kritiserer Smerud etter U21-EM: – Var stor skyld i det

Hedenstad Christiansen reagerer spesielt på situasjonen som oppsto etter det skuffende åpningstapet mot Sveits i puljespillet. Da hadde det allerede blitt bestemt at Kristoffer Klaesson skulle stå kamp to, men de ble enige om å ikke fortelle det til noen før kampen.

Smerud avslørte så i pressesonen at Klaesson skulle stå neste kamp. Den håndteringen synes ikke LSK-keeper Christiansen noe om.

– Jeg tror av og til at han overtenker og skal være snill mot folk, men så driter han seg ut gang på gang. Men sånn er det tydeligvis. Du kan jo si at treneren var en stor skyld i keeperbråket, sier Hedenstad Christiansen til Romerikes Blad.

Det var før årets mesterskap bestemt at det var Smeruds siste mesterskap.

– Jeg rakk ikke å informere Mads, men gjorde det jeg gjorde for å skåne han. Og i lys av det er det snodig at han ikke greier å legge dette bak seg og gå videre. Å vise til forhold som har skjedd under min U21-tid, hvor jeg har vært forhindret fra å kunne dele min side av saken, virker lite gjennomtenkt. Håndtering av skuffelser er ikke enkelt, og kritikken fra media gjør det ikke enklere, sier Smerud til Romerikes Blad.