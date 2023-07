Da han talte etter et regjeringsmøte mandag, gjentok Erdogan også sin fordømmelse av koranbrenningen som fant sted i Stockholm i forrige uke. Han beskrev handlingen som hatkriminalitet rettet mot muslimer.

– Vi har gjort det klart at den målbevisste kampen mot terroristorganisasjoner og islamofobi er vår røde linje, sa Erdogan og la til:

– Alle må akseptere at Tyrkias vennskap ikke kan vinnes gjennom støtte til terrorisme eller ved å gi rom for terrorister.

Tyrkia har lenge nektet å ratifisere Sveriges Nato-medlemskap. Erdogans regjering anklager svenske myndigheter for å være for ettergivende overfor demonstrasjoner fra både muslimfiendtlige grupper og grupper som tyrkerne mener utgjør sikkerhetstrusler.

Blant sistnevnte er den kurdiske gruppen PKK, som har ført et væpnet opprør mot den tyrkiske staten i 38 år.

«Avledningsmanøvre»

Nato-sjef Jens Stoltenberg ønsker å innlemme Sverige i militæralliansen før toppmøtet i Litauen 11. og 12. juli. Men Stockholm må først innfri visse forpliktelser, mener Erdogan.

– I stedet for å kaste bort tiden på avledningsmanøvre, mener vi at det vil være en mer rasjonell og fordelaktig metode å oppfylle løftene, sier presidenten.

– Vi råder dem til å granske seg selv og gjøre hjemmeleksa si bedre, sier Erdogan.

Han viser til den såkalte trepartsavtalen som Sverige, Finland og Tyrkia signerte i fjor der de ble enige om å sette tyrkernes bekymring på dagsordenen. Bekjempelse av islamofobi var ikke en del av avtalen.

Svensk UD har fordømt koranbrenningen som fant sted utenfor en moské i Stockholm 28. juni etter at politiet hadde gitt tillatelse til demonstrasjonen. Utenriksdepartementet beskrev handlingen som et «uttrykk for rasisme og fremmedfrykt».

Endret terrorlov

Sverige og Finland søkte sammen om Nato-medlemskap i fjor etter Russlands invasjon av Ukraina. Alle Natos medlemsland må godta søknadene, og så langt har verken Tyrkia eller Ungarn gitt grønt lys til Sverige.

Tyrkia har gjentatte ganger bedt Sverige om å ta ytterligere grep overfor tilhengerne til det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK, samt Gülenbevegelsen.

Tyrkia forventer at Sverige slutter å huse medlemmer av begge gruppene, sa Erdogan mandag.

Stoltenberg har invitert til møte

Finland slapp inn i Nato tidligere i år. Sverige har endret sin antiterrorlov etter å ha levert sin søknad. Men Tyrkia mener fortsatt at tilhengere av militante grupper fritt kan organisere demonstrasjoner og rekruttere i Sverige.

Generalsekretær Stoltenberg har kalt inn til et møte med høytstående tyrkiske, svenske og finske representanter 6. juli.

Målet er å gjøre framskritt for å få Tyrkia til å godkjenne Sveriges Nato-søknad.