FN-sjefen kom med oppfordringen da et møte i Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) gikk av stabelen i London mandag. Møtet anses som svært viktig for at verden skal klare å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

– Shipping, som står for nesten 3 prosent av globale utslipp, vil være avgjørende, sier Guterres.

Han ber delegasjonene bli enige om en ny klimastrategi for skipsfarten. Denne må inkludere «ambisiøse vitenskapsbaserte mål som starter i 2030 – både om utslippsreduksjoner og bruk av rent drivstoff», mener Guterres.

Foreslår nye avgifter

IMOs nåværende klimamål er å kutte utslippene i skipsfartsnæringen med minst 50 prosent mellom 2008 og 2050. Norge er blant IMOs 175 medlemsland.

Guterres mener at en eventuell ny klimastrategi må inkludere alle utslipp forårsaket av industrien og støtter et forslag om å innføre en karbonpris for shipping.

Klimaaktivister mener midlene fra en slik avgift kan brukes til å hjelpe fattige land med å takle klimaendringene. Men sjøfartsindustrien vil at disse pengene skal gå til utvikling av grønn teknologi.

Bransjeorganisasjon er kritisk

Bransjeorganisasjonen Det internasjonale skipsfartskammeret (ICS) er skeptisk til Guterres' forslag om nye klimaplaner. Ifølge nyhetsbyrået AP har de bedt sine medlemsbedrifter om å ta nøye vurderinger om mulige konsekvenser før de signerer en enda mer ambisiøs klimaplan for industrien.

ICS-medlemmer driver over 80 prosent av verdens handelstonnasje og består av nasjonale rederiforeninger i Asia, Europa og Amerika.