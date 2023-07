I det siste har lokalpolitikere på Orknøyene uttrykt sterk misnøye med Storbritannia og antydet at de ønsker å bli en del av Norge. Det kommer ikke på tale, ifølge Storbritannia.

– Vi er sterkere som ett forent kongerike, og vi har ingen planer om å forandre på det, sier en talsperson for statsminister Rishi Sunak mandag.

Norsk til 1472

Orknøyene ligger nord for Skottland og var en del av Norge fram til 1472, da øygruppen havnet under Skottlands styre.

Norsk UD sier at Norge ikke har noen formening om saken.

– Dette er et indre og konstitusjonelt britisk anliggende som vi ikke har synspunkter på eller kommentar til, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet til NTB.

Slektskap

Lederen for det lokale regionsrådet på Orknøyene, James Stockan, mener Storbritannia og Skottland har sviktet Orknøyene. Han sier til BBC radio at folk kommer bort til ham og spør: «Når skal vi tilbake til Norge?»

– Det er mye slektskap og en nær kulturell relasjon, sier han om Norge.

Skotsk dilemma

Orknøyenes parlamentsmedlem i Underhuset i London mener at det er en dårlig i idé å bryte med Storbritannia. Han mener forslaget er å skape unødvendig splid.

Selv om det er usannsynlig at øygruppen bryter med Skottland, kan saken kan vise seg å bli et dilemma for det skotske nasjonalistpartiet som har regjeringsmakten i Edinburgh, og som selv ønsker å bryte med London.