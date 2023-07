Havarikommisjonen har snakket med vitner og sett overvåkingsvideo fra dekk. Ifølge dem er det åpenbart at det var en villet handling som førte til at moren og sønnen havnet på sjøen, skriver Sveriges Radio.

Lørdag ble det kjent at Polen etterforsker saken som «drap på et barn og morens selvmord».

Hendelsen skjedde på en Stena Line-ferje på vei fra Gdynia i Polen til svenske Karlskrona torsdag ettermiddag. De to skal begge ha vært polske statsborgere, og de ble hentet opp fra sjøen en time etter at de havnet over bord.