FNs menneskerettssjef tegner dystopisk bilde av framtida

– Miljøet brenner. Det smelter. Det flommer. Det utarmes. Det tørker. Det dør, sa Volker Türk i FNs menneskerettsråd mandag.

– Over 828 millioner mennesker opplevde sult i 2021. Klimaendringene vil ifølge prognoser føre til at opptil 80 millioner flere risikere sult i 2050, sa han.

– Å ta tak i klimaendringene er et menneskerettsspørsmål. Det er fortsatt tid til å handle, men den tiden er nå, sa Türk, som kritiserer verdens ledere for å tenke kortsiktig og gjøre for lite.

– Vi, generasjonen med de mektigste teknologiske redskapene i historien, har kapasitet til å endre dette, sier Türk.