EU-byrå åpner senter for å etterforske Russland

International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression (ICPA) blir etablert i Eurojusts hovedkvarter i Haag i Nederland, der også Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har tilhold.

ICC skal samarbeide med det nye senteret, og Ukraina, USA og flere av EUs medlemsland skal involveres i driften.

Senteret har alt etablert en database som samler beviser for angivelige krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og aggresjonsforbrytelser begått av Russland i Ukraina.

– Denne databasen utgjør et tidsskille i rettsforfølgelsen av internasjonal kriminalitet, sa Eurojust-sjef Ladislav Hamran da han lanserte databasen i februar.

ICC utstedte i mars arrestordre på Russland president Vladimir Putin i forbindelse med mistanke om krigsforbrytelser, blant annet deportasjon av mindreårige fra Ukraina til Russland.

ICC har jurisdiksjon til å straffeforfølge påståtte krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, men på grunn av juridiske begrensninger kan de ikke føre saker som faller inn under kategorien aggresjonsforbrytelser.

ICPA er derfor tenkt å fylle et tomrom og skal i første omgang samle beviser for å muliggjøre straffeforfølgelse av militære og politiske ledere i Russland, opplyser Ukrainas riksadvokat Andrij Kostin.

Ukraina har bedt om at det opprettes et spesialtribunal som kan føre slike saker, en idé som støttes av de fleste EU-landene, USA, Storbritannia og andre. Hvilket juridisk grunnlag som vil ligge til grunn for opprettelsen av en slik domstol, er foreløpig uklart.