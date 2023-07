Wagner-soldater står vakt på gata i Rostov-na-Donu under opprøret i slutten av juni. Ifølge lederen for Dumaens forsvarskomité vil det ikke gå ut over Russlands stridsevne at Wagner-gruppa ikke lenger kjemper i Ukraina. Foto: Vasilij Derygin / Kommersant via AP / NTB Foto: NTB